Удары РФ по Украине являются частью тактического и технологического соревнования между наступлением и обороной.

Для Украины поставки Западом систем ПВО и ракет к ним остаются критически важными. Оккупанты будут пытаться приспособиться к текущим возможностям украинского воздушного щита, чтобы научиться обходить его и наносить максимальные жертвы и разрушения.

Как сообщается в отчете ISW, во время обстрелов 1-2 января украинские военные сбили больше беспилотников "Шахед", по сравнению с масштабной атакой 29 декабря, а также много "Кинжалов". По мнению аналитиков, силы ПВО Украины смогли адаптироваться к ударному комплексу, который российские силы применили 29 декабря.

Как объясняют в ISW, это стало возможно после событий последних месяцев. РФ во время атак пробовала различные маршруты и тактики нанесения ударов с применением различных систем вооружений, пытаясь ослабить ПВО.

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Аналитики добавляют, что удары врага по Украине являются частью тактического и технологического соревнования между наступлением и обороной, в котором обе стороны постоянно экспериментируют и приспосабливаются друг к другу, особенно в сфере дальних ударов и противовоздушной обороны.

"Помощь Запада Украине остается критически важной, ведь российские войска, вероятно, будут продолжать экспериментировать и внедрять новые способы обхода украинской противовоздушной обороны", - предупреждают в Институте изучения войны.

В отчете также согласились с аналитиками в публикации британского издания Telegraph. По их словам Украине придется нормировать свои ракеты ПВО в условиях сокращения помощи Запада, а также усиливать защиту важнейших целей, путем передислокации систем ПВО из более уязвимых прифронтовых районов.

Российские атаки по Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что за последние пять суток россияне выпустили по Украине не менее 500 ракет и дронов.

2 января РФ атаковала территорию Украины "кинжалами" и другими ракетами. В общем было запущено более 60 ракет разных типов.

Спикер воздушных сил Юрий Игнат предупредил украинцев о опасность новой атаки. По его словам, Россия способна восстановить нужный ресурс уже через несколько дней.

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