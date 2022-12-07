Роман Свитан отметил, что несмотря на проблемы из-под Бахмута оккупанты не уйдут.

В российской армии очень много дезертиров, но эта тенденция не меняется с полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это зависит не от продвижения ВСУ, а от условий, в которых оказались мобилизованные.

"Мобилизованные не готовы выполнять задачи. Они не понимают, на какие задачи их мобилизовали, находясь на чужой территории, понимая, что они находятся практически готовых "полу котлах" и "котлах" украинской армии", - отметил военный эксперт Роман Свитан.

При этом он указал, что движение ВСУ в сторону Азовского моря перекроет сухопутный коридор и россияне на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма окажутся в оперативном котле.

"Видя все эти действия, много отказников уходят с боевых позиций. В той же Запорожской области их гоняют по степям вертолетами. Это большая проблема для российской армии, отказников бывает иногда столько же, сколько и 200-х", - рассказал эксперт.

При этом он считает, что за Бахмут придется сражаться до последнего оккупанта, потому что за него взялись наемники ЧВК "Вагнер".

"Бахмут скорее всего будет горячей точкой до окончания этой кампании. За этот участок примерно в 10 километров взялись участники так называемые частная военной компания "Вагнера". Им сейчас нельзя ее потерять. Они выполняют работу по выходу на водовод, который идет с Северского Донца. Если они не выполнят, то политическое реноме Пригожина и военное реноме "Вагнера" просто умрет. Они не уйдут из-под Бахмута, пока все там не погибнут", - объяснил Свитан.

Также он анонсировал хорошие новости возле Кременной и Сватово.

Ситуация на Бахмутском направлении - что известно

Аналитики Института изучения войны заявили, что оккупанты продвигаются к Бахмуту. При этом россияне идут в наступление в районе Авдеевка-Донецк, но находятся в обороне на линии Сватово-Кременная.

В свою очередь советник ОПУ Алексей Арестович подчеркнул, что российская армия согнала под Бахмут 40 БТГ, чтобы захватить весь Донбасс. По его мнению, Бахмут не смогут захватить россияне.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты на Донбассе расстреливают своих дезертиров. Отмечается, что из 21 дезертира 13 - это лица, завербованные из мест лишения свободы.

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