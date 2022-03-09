Разрушено семь одноэтажных домов, поисково-спасательные работы продолжаются.

Россия атаковала с воздуха Житомирщину. В Малине в результате авиаудара по частным домам погибли трое взрослых и двое детей.

Об этом в Telegram сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Оккупанты разрушили дома, погибли люди. ГСЧС уже располагает информацией о том, что во время авиаудара умерли маленькие дети.

"В 20: 50 в г. Малин Житомирской области по ул. Вокзальная в результате авиационного удара разрушено семь частных одноэтажных жилых домов, погибло пять человек, из них двое детей (2021 г. р.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Житомире оккупанты уничтожили общежитие и завод "Изоват" ракетным ударом.

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