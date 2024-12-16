На начало декабря Россия могла накопить до 1500 различных ракет, - авиаэксперт

С конца августа Россия начала накапливать ракеты для зимнего террора Украины, добавил эксперт.

РФ ежемесячно может изготавливать по 150 ракет как средней, так и малой дальности. Следовательно, в начале декабря в арсенале россиян было накоплено до 1500 ракет различного типа.

Об этом в эфире канала "Эспрессо" заявил авиационный эксперт, член общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце.

"Относительно массированного применения врагом ракет, то надо отталкиваться от возможностей их изготовления и хранения в РФ. Если говорить о фактическом изготовлении отдельного типа ракет, то речь идет об около 25-30 единиц в месяц. А что касается всех типов ракет, то в РФ могут изготавливать по 150 ракет в месяц. Конечно, если противник не использует эти ракеты, то он их накапливает", - отметил авиаэксперт.

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Долинце напомнил, что Россия не осуществляла массированных обстрелов Украины с конца августа. Все это время россияне накапливали ракеты. Кроме ракет средней дальности, в РФ производят ракеты и малой дальности, а именно управляемые авиационные ракеты. Они так же производятся в количестве 150-200 единиц в месяц.

"То есть исходя из этих оценок, то на начало декабря враг имел на своих складах хранения более 1,5 тыс. ракет различного типа, что позволяет ему осуществлять массированные атаки", - добавил Долинце.

Сколько ракет накопила РФ - другие данные

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 ноября россияне имели на вооружении 220 крылатых ракет, 390 калибров, 350 "Искандер-М", "Искандер-К" и 70 "Кинжалов".

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, Украина постоянно отслеживает этот вопрос, а публикации, которые появились в СМИ по количеству ракет, являются корректными.

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