Сообщается, что информация о жертвах или разрушениях пока не поступала.

В Киевской городской военной администрации (КГВА) прокомментировали, насколько успешно была отбита массированная атака по столице.

"Массированная комбинированная воздушная атака по Киеву. Враг применил одновременно баллистические, крылатые ракеты и БПЛА", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

По его словам, предварительно, в воздушном пространстве вокруг Киева силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и успешно уничтожили:

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6 аэробалистических ракет "Кинжал";

6 крылатых ракет "Калибр";

2 разведывательных БПЛА.

"Информация о жертвах или разрушениях пока не поступала. Данные оперативной сводки собираются и уточняются. Следите за новыми сообщениями. Существует большая вероятность повторных ракетных атак в ближайшее время. Потому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!!!" - предупредил он.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Подольском районе были слышны громкие взрывы от работы ПВО рядом со столицей.

"В Киеве поврежденных объектов домов после ракетной атаки нет. Спасибо нашим защитникам - силам ПВО!" - отметил он.

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