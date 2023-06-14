Пожар оперативно удалось локализовать.

Российские захватчики в ночь на 14 июня ударили дронами-камикадзе по Кировоградской области. Оккупанты попали "Шахедом" в объект инфраструктуры в городе Светловодск.

"Очередная ночная массированная атака российского агрессора. Есть попадание "шахедов" в объект инфраструктуры в Светловодске", - говоритя в сообщении главы Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича в Telegram.

По его словам, из-за атаки произошел пожар, но его оперативно локализовали. Как отметил глава ОВА, обошлось без погибших и травмированных.

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Ночная атака России на Украину 14 июня - что известно

В ночь на среду, 14 июня, враг осуществил пуски крылатых ракет Х-22, крылатых ракет морского базирования "Калибр", применил иранские дроны-камикадзе "Шахед" по объектам инфраструктуры Харьковской, Донецкой, Кировоградской и Одесской областей. Всего российскими захватчиками было выпущено 10 ударных дронов и 10 крылатых ракет.

Украинские силы ночью сбили три российские крылатые ракеты и девять ударных дронов иранского производства Shahed.

При этом глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в небе над областью ночью сбили три ударных дрона типа Shahed.

В то же время в оперативном командование "Юг" сообщили, что ночью российские военные направили на Одессу четыре ракеты "Калибр". Удар нанесен с корабля, который находился в Черном море. В результате воздушного боя взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс, заведения питания и магазины в центре города. По предварительным данным, там шесть человек получили ранения.

Кроме того, попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей враг вызвал разрушение в 1 тыс. кв. м и пожар на площади 400 кв. м. В результате удара трое сотрудников склада погибли, а семеро получили ранения.

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