На месте удара возник пожар.

В ночь на 6 ноября российские оккупанты атаковали Запорожье. Под удар попал один из жилых кварталов города.

Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, на месте удара возник пожар.

"Рашистские уроды снова коварно атаковали Запорожье. Вражеским обстрелам подвергся один жилой квартал. Из-за атаки там возник пожар. Соответствующие службы уже работают на месте", – подчеркнул он.

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По словам Куртева, информация о пострадавших и масштабах повреждений в результате вражеского обстрела уточняется.

Ситуация в Запорожской области: что известно

Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать Запорожье и область.

Так, в ночь на 4 ноября враг нанес удар ракетами С-300 по Запорожскому району.

Ранее сообщалось, что 29 октября российские захватчики ударили по объектам критической инфраструктуры в городе Запорожье. Позже глава ОВА сообщил, что в результате этой ракетной атаки разрушено лишь промышленное здание, а жертв среди населения нет.

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