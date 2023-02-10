Взрывной волной и обломками снарядов в квартирах повыбивало окна, также повреждены стены и несколько балконов.

Российские захватчики ударили по многоэтажке из артиллерии в Херсоне. В результате этого преступления была тяжело ранена пожилая женщина.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. Удар российской артиллерии пришелся на микрорайон Остров в Херсоне.

"Сегодня около полудня враг нанес удар по многоэтажке, в которой находились мирные херсонцы. Взрывной волной и осколками снарядов в квартирах выбило окна, также повреждены стены и несколько балконов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что из-за российского обстрела пострадала пожилая херсонка - ее с осколочными ранениями бригада "скорой" доставила в больницу. "Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь", - добавили в ОВА.

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Как сообщал УНИАН, из-за обстрела Херсона ночью 10 февраля повреждено здание железнодорожного вокзала. Специалисты закрывают разбитые окна OSB-листами и устраняют другие повреждения.

За сутки 9 февраля российские оккупанты 54 раза обстреляли Херсонскую область - били из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков и беспилотников. В частности, российская армия атаковала 18 раз город Херсон. Российскими снарядами повреждены жилые дома.

За прошедшие сутки в области из-за российской агрессии погиб один человек, трое жителей области получили ранения различной степени тяжести.

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