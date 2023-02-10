Это был рекордный удар ракетами такого типа, отметили в Воздушных силах ВСУ.

Во время ночной атаки российские оккупанты запустили по Харьковской и Запорожской областях до 35 ракет ЗРК С-300.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного марафона.

"По Харьковской области били с района российского Белгорода, по Запорожской - из района Токмака, оккупированной территории Запорожской области. В целом это был рекордный удар такими ракетами - до 35 зенитных ракет выпущены по Запорожской и Харьковской областям", - сказал он.

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Ночная атака россиян на Украину

Как сообщал УНИАН, 10 февраля ранним утром в Украине объявлялась масштабная воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Харькове, Днепре и Запорожье. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в 4:00 утра были нанесены удары по городу, враг целился в объекты критической инфраструктуры. Около 10 часов утра россияне нанесли еще один удар по критической инфраструктуре Харькова.

В свою очередь, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что по городу была осуществлена крупнейшая с начала полномасштабного вторжения атака. За час в Запорожье было зафиксировано 17 вражеских прилетов. Россияне атаковали объекты энергетической инфраструктуры.

Позже командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что на рассвете было сбито пять крылатых ракет "Калибр" и пять дронов Shahed.

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