Из-за стихийных захоронений погибших, отсутствия пищи, лекарств и качественной питьевой воды, оккупированный россиянами город находится на грани эпидемиологической и экологической катастрофы.

Власти рассчитывают на прямое вмешательство международных институтов из-за риска эпидемии в Мариуполе в связи со стихийными захоронениями погибших, отсутствием еды, лекарств и надлежащей качественности питьевой воды.

Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что кроме морального ужаса из-за стихийных захоронений погибших людей, оккупированный российскими захватчиками город сейчас находится на грани эпидемиологической и экологической катастрофы.

"Российскую Федерацию вообще не беспокоят люди. Это уже доказано тем, как они ведут войну против мирного украинского населения. Поэтому, мы очень рассчитываем на прямое вмешательство международных институтов, потому что риск эпидемии в Мариуполе сверхвысокий. Это и трупный яд, который растекается через "ливневки" во время дождя, это и подорванный иммунитет наших людей, которые почти три месяца не получают нормальной еды и качественной питьевой воды, а также фактическое отсутствие медицины в городе", - отметил Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя добавил, что те больницы, которые якобы начали работу - это фикция.

"Что это за больницы, в которых работает три человека", - констатировал Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя акцентировал, что до отсутствия медицинского сопровождения и лекарств в городе, добавляются проблемы с вывозом мусора и естественные процессы повышения температуры воздуха летом.

"В городе на сегодняшний день санитарный ужас. Картина, которая может быть перед эпидемией - это, к сожалению, точно про Мариуполь. И речь идет в лучшем случае об угрозе холеры, могут быть гораздо страшнее заболевания",- подчеркнул Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя заметил, что помощи жителям города от российских оккупантов точно никто не ожидает.

"Насколько мне известно, переговорные группы на государственном уровне постоянно занимаются вопросом эпидемиологической угрозы. Переговорный процесс продолжается, но как всегда, когда с другой стороны российская сторона, он очень сложный. Украинская сторона делает все, чтобы помочь и решить",- сообщил Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя отметил, что в городе 60% полностью разрушенного частного жилья, включая многоэтажки, все остальные здания в разной степени повреждения.

"Поэтому, нас еще ждут много страшных находок тел погибших в разрушенных и поврежденных зданиях",- акцентировал Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя добавил, что в городе еще осталась небольшая часть уцелевших территорий.

"Там, где оккупанты очень быстро прошли - это частично Приморский район. Но, вообще, невозможно сказать, что в городе остался хоть один уцелевший район, в котором можно жить. Таких мест, к сожалению, нет",- констатировал Андрющенко.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Мариуполе под завалами разрушенной многоэтажки, в подвале найдено почти 200 тел погибших.

Город практически разрушен российскими оккупантами, там давно нет света, воды, тепла.

17 мая менеджер ВОЗ по вопросам инцидентов в Украине доктор Дорит Ницан заявила, что организация готовит вакцины от холеры, из-за возможной вспышки эпидемии в Мариуполе.

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