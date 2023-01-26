Противника подвели надувные танки, поделились в Генштабе.

На Запорожском направлении российские оккупанты используют резиновые танки.

Резиновые изделия захватчиков сдулись, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в четверг, 26 января, на своей странице в Facebook. Также Генштаб показал фотографии сдутых вражеских танков.

В Генштабе добавили, что ненастоящие танки РФ сдуваются и не выполняют свою главную задачу.

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"Российская армия "сдулась" на Запорожском направлении. В то время, когда наши партнеры согласовывают поставки танков в Украину, оккупационная армия также наращивает присутствие "танковых подразделений"... Но, видимо, свободный воздух казацкого края не подходит для "резиновых" изделий оккупантов", - говорится в сообщении.

Ситуация на Запорожском направлении - сегодня это стоит знать

20-21 января враг понес потери при попытке наступления возле села Малые Щербаки. В результате боя с украинскими воинами ликвидированы 16 противников, а еще десятки - ранены.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, противники врут о наступлении в Запорожской области, чтобы скрыть неудачи в районе города Бахмут Донецкой области.

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