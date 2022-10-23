43 гражданских жителей региона находятся в плену, а судьба остальных неизвестна.

Только по официальным данным, во время оккупации Киевской области захватчики незаконно вывезли на территорию Беларуси и Российской Федерации 147 мирных украинцев.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.

Он отметил, что 43 гражданских жителя региона находятся в плену, а судьба остальных неизвестна.

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"Депортация и похищение людей – еще одно преступление рашистов над мирными украинцами, о котором должен знать весь мир", - сказал Кулеба.

При этом он отметил, что пообщался с журналисткой проекта "Найти своих с Екатериной Осадчей" телеканала "1+1", что помогает разыскать людей, принудительно вывезенных оккупантами.

Кулеба уверен, что фиксация и огласка этих историй помогут вернуть домой украинцев и рассказать миру о варварстве и бесчеловечном лице страны-террориста.

Россия ворует и незаконно вывозит украинцев

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты постоянно принудительно депортируют украинцев с временно захваченных территорий. Кроме этого, рашисты похищают детей. В последнее время на оккупированных территориях области участились случаи похищения жителей. По состоянию на 12 октября было известно, что россияне вывезли из Запорожской области минимум 529 человек.

На юге оккупанты пытаются обманом заставить людей выезжать с левого берега. Это они делают не просто так. На Херсонщине оккупанты пытаются прикрыть гражданским населением перемещение своей техники паромными переправами.

Сегодня мэр Энергодара поделился тревожными новостями о вывезенных в РФ детях. Маленькие украинцы стали заложниками россиян. Газета NYT привела новые свидетельства о депортации детей в РФ. Некоторые из маленьких украинцев, которых оккупанты вывозили в Россию, рассказали журналистке, что их вывозили силой.

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