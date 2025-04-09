На этих граждан КНР есть все паспортные данные, сообщил президент.

Есть информация о том, что в составе российских захватнических войск с оружием в руках против Украины воюет по меньшей мере 155 граждан Китайской Народной Республики. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами.

"Китайский" вопрос серьезный. Есть 155 человек с фамилиями, с паспортными данными - 155 граждан Китая, которые воюют против украинцев на территории Украины. Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного. По этим 155 есть паспортные данные: откуда они, их китайские документы, возраст и тому подобное. Также места службы: 70-й, 71-й, 255-й мотострелковые полки и тому подобное", - сообщил Зеленский.

Как отметил президент, схема, как россияне их вербуют, понятна.

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"Одна из схем - через соцсети, в частности Тик-Ток и другие китайские социальные сети, где русские распространяют рекламные ролики. Официальный Пекин об этом знает. Россиянами через китайские соцсети распространяются рекламные ролики о вербовке. Не тайная вербовка - это важно. Может, есть еще и тайная", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что по имеющейся информации, далее эти люди прибывают в Москву, 3-4 суток проходят медицинские обследования, 1-2 месяца находятся в учебных центрах.

"Воюют они на территории Украины. Получают миграционные карточки, а также карточку платежной системы "Мир", на которую получают, соответственно, деньги", - пояснил Зеленский.

Он напомнил, что двое граждан Китая уже взяты в плен. Одного захватили воины 81-й отдельной аэромобильной бригады 4 апреля 2025 года в Белогоровке Донецкой области, другого - 157-я отдельная механизированная бригада 5 апреля 2025 года возле Тарасовки в Донецкой области.

"Этих двух взяли на Донецком направлении. Мы считаем, что другие на востоке Украины, но по факту надо смотреть. Здесь два разных села, две разные бригады. И бригада, вы знаете, держит достаточно длинный участок", - добавил Зеленский.

По его словам, эти двое доставлены в Службу безопасности в Киев:

"Я думаю, что мы дадим возможность журналистам пообщаться с ними. Я думаю, что это будет уместно. Они более разговорчивы, чем пленные из Северной Кореи, насколько мы видим".

Вместе с тем президент Украины рассказал о возможной реакции Китая и США на ситуацию с пленными китайцами

"Соединенные Штаты Америки очень сильно удивлены и считают, что это недопустимо. Такие сигналы они нам передали. Больше никаких я пока не получал. Я попросил министра иностранных дел этим заниматься. Он на связи с китайской стороной. Пока нет дополнительной информации", - сказал Зеленский.

Пленные китайцы: что известно

Как сообщал УНИАН, осведомленные источники из сектора безопасности и обороны уже сообщили имена двух китайцев, взятых в плен в Донецкой области. В частности, это Ванг Гуанцзюн (1991 года рождения) и Чанг Ренбо (1998 года рождения).

Впервые о взятии двух китайцев в плен стало известно 8 апреля. Граждане КНР находились в рядах российской оккупационной армии - в зоне боевых действий, с оружием в руках, в составе подразделения российских оккупационных войск.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что КНР "не вмешивается в конфликт в Украине". В то же время, информация о китайцах в составе российской армии проверяется. МИД Китая отмечает призывы к своим гражданам держаться подальше от зон вооруженных конфликтов и не участвовать в вооруженных конфликтах.

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