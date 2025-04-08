Китай – крупный спонсор России в войне против Украины, заявила спикер Госдепа США.

Соединенные Штаты Америки видели сообщения о захвате в украинский плен двух граждан Китая, которые воевали против Украины на стороне России.

Такое заявление сделала пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга. Эти сообщения она назвала "тревожными" и отметила большую роль Китая в войне РФ против Украины.

"Мы знаем о сообщениях, что Украина захватила двух китайских граждан, воевавших на стороне России в Украине. Китай – крупный спонсор России в войне в Украине. Китай поставляет около 80% товаров двойного назначения, необходимых России для ведения войны. 80% поступает из Китая", – пояснила Брюс.

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Она также напомнила заявление американского президента Дональда Трампа о том, что сотрудничество между двумя ядерными державами, которыми являются Китай и Россия, "только углубит глобальную нестабильность и сделает Соединенные Штаты и другие страны менее безопасными, менее защищенными и менее процветающими". По словам пресс-секретаря Госдепа США, "это еще мягко сказано".

Китайские военные в плену ВСУ

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные пополнили обменный фонд, взяв в плен в Донецкой области двух китайских солдат, которые воевали на стороне оккупантов. Он добавил, что есть документы, которые доказывают, что это граждане Китая.

Позже стало известно, что операцию осуществили военнослужащие 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Военные отметили, что китайцы находились на вражеской стороне – в зоне боевых действий, с оружием в руках, в составе подразделения российских оккупационных войск.

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