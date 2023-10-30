Всего за минувшие сутки враг нанес 1 ракетный и 88 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.

В ночь на 30 октября 2023 года оккупанты атаковали 12-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Как информируют Воздушные силы ВСУ, пуски КАР Х-59 осуществлены с вражеских самолетов из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, "шахеды" летели с юго-восточного направления - Приморско-Ахтарск-РФ.

"Все 14 воздушных целей противника были уничтожены противовоздушной обороной, в частности в пределах Николаевской, Херсонской Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

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К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В свою очередь Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке информировал об атаках врага, совершенных по территории Украины за прошедшие сутки. Согласно сообщению, враг нанес 1 ракетный и 88 авиационных ударов, совершил 7 0 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Генштаб также сообщил о работе украинской авиации и ракетных войск по уничтожению врага.

В частности авиация Сил обороны нанесла за минувшие сутки 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 6 артиллерийских средств противника.

Война в Украине - обстрелы врага

Как сообщал УНИАН, в ночь на понедельник, 30 октября, в пригороде Днепра раздались взрывы. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. На странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждали, что для этих областей существует ракетная опасность. Также в этом перечне была Кировоградщина.

В Херсонской области в результате ночной атаки погибли два человека и еще четыре - получили ранения.

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