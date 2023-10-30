В городе и области объявлена тревога.

В ночь на понедельник, 30 октября, в пригороде Днепра раздались взрывы. Об этом сообщает Общественное.

Сейчас тревога объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. На странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждали, что для этих областей существует ракетная ракетная опасность. Также в этом перечне была Кировоградщина, однако там уже объявили отбой.

В 2:02 Воздушные силы в Telegram призвали жителей Днепра пройти в укрытия. Уже через две минуты журналисты сообщили о звуках взрывов. Местные власти пока не делали заявлений.

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Обновлено в 02:25: Отбой также в Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Обновлено в 02: 20: В Воздушных силах сообщили об отбое ракетной угрозы для Херсонщины и Николаевщины.

Последние атаки РФ по Украине: что известно

Напомним, что вечером в ряде областей звучала тревога из-за угрозы ударных беспилотных летательных аппаратов. Украиной курсировали несколько групп российских дронов, в Хмельницкой области работала противовоздушная оборона.

Впоследствии стало известно, что российские захватчики осуществили несколько атак по Херсону с оккупированного левого берега, были попадания. В результате обстрелов пострадали двое мирных жителей, также местные власти зафиксировали разрушение домов.

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