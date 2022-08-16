Разрушениям подверглись десятки частных домов и объектов гражданской инфраструктуры.

РФ ударила по Запорожской области из РСЗО. В результате обстрела российскими оккупантами города Орехов один человек погиб, шестеро получили ранения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Он отметил, что сегодня, 16 августа, массовому обстрелу подвергся город Орехов.

"Враг бил из ракетных систем залпового огня в течение нескольких часов. Погибла одна местная жительница. Шесть человек ранены, в том числе трое из них сотрудники энергокомпании, которые восстанавливали сети", - сообщил Старух.

Также, по его словам, в результате вражеской атаки разрушениям подверглись десятки частных домов и объектов гражданской инфраструктуры. Возникли пожары, которые были ликвидированы спасателями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее УНИАН уже сообщал, что после "бавовны" в Крыму РФ может сильнее "лупить" ракетами по Украине .

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