Удар нанесен из временно оккупированного Крыма.

Вечером в четверг, 2 ноября, российская армия атаковала Одесскую область двумя сверхзвуковыми ракетами типа "Оникс". Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины.

"По Одесской области враг нанес ракетный удар двумя ракетами "Оникс" из временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Украинские военные отмечают, что ракеты были выпущены с берегового ракетного комплекса "Бастион", они потеряли боевую способность на подлете к побережью Черного моря.

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Также говорится, что разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Ракеты "Оникс" - что известно

"Оникс" - сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета, предназначенная для борьбы с надводными военно-морскими группировками, одиночными кораблями и наземной инфраструктурой в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября российские войска направили по югу 19 ударных дронов типа Shahed-136/131, две сверхзвуковые ракеты "Оникс" и 12 "Калибров" со сложными траекториями движения различными областями.

Тогда 19 Shahed и 11 "Калибров" были сбиты силами и средствами ПВО: по 1 "Калибру" сбито над Николаевщиной и Кировоградщиной, подавляющее большинство - в небе над Одесщиной, но произошло попадание в припортовую инфраструктуру Одесчины.

Тогда существенные повреждения получил Морской вокзал в Одессе, в здании высотного отеля, который находится рядом, но много лет не функционирует. Также "Ониксами" было разрушено зернохранилище.

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