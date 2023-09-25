19 "Шахедов" и 11 "Калибров" сбиты силами и средствами противовоздушной обороны, но есть попадание в припортовую инфраструктуру.

Враг ночью атаковал Одесскую область "Шахедами", ракетами "Оникс" и "Калибр", ПВО сбила все дроны и большинство ракет, но в результате попадания пострадала припортовая инфраструктура.

Как сообщили в Силах обороны юга, ночью враг направил по Одесской области 19 ударных дронов типа "Shahed-136/131" и 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс". Также применял 12 "Калибров" со сложными траекториями движения различными областями.

"Для атаки с моря дополнительно к надводному ракетоносителю была привлечена подводная лодка из Новороссийской бухты", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 19 "Шахедов" и 11 "Калибров" сбиты силами и средствами противовоздушной обороны. По 1 "Калибру" сбито над Николаевщиной и Кировоградщиной, подавляющее большинство - в небе над Одесщиной.

К сожалению, произошло попадание в припортовую инфраструктуру. Существенные повреждения получил Морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован.

Кроме того, "Ониксами" разрушены зернохранилища. Но люди не пострадали.

В результате падения обломков в ходе боевой работы повреждения и возгорания получили складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы. Также занималась трава на открытых территориях.

"Взрывными волнами в нескольких домах выбиты стекла, одна гражданская женщина травмирована, ей оказана медицинская помощь", - отметили в Силах обороны юга.

Ночная атака на Одесскую область

Сегодня ночью в Украине снова объявляли воздушную тревогу. Сообщалось, что оккупанты совершили комбинированную атаку по югу, в которой задействовали ракеты и "шахеды".

При этом ракеты сначала были направлены на запад, а затем резко изменили курс на юг – Одессу и Измаил.

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