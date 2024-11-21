При этом США не обязаны выполнять Оттавский договор.

В Украине недостаточно противопехотных мин для создания новых фортификаций. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Михаил Жирохов, комментируя передачу такого типа вооружения от США.

"Это связано не столько с ситуацией на фронте, сколько с подготовкой дополнительных фортификационных сооружений. Потому что в нашем представлении фортификационные сооружения - это ров, ДОТ. Но на самом деле это мощное инженерное сооружение, прикрытое и минными полями. Конечно, международные организации начали выть в медиа. Но тот же Оттавский договор (договор о запрете противопехотных мин, - УНИАН) - американцы им не связаны. Мы также в условиях войны делаем вид, что придерживаемся этой Оттавской конвенции", - пояснил Жирохов.

Передача противопехотных мин от США: что надо знать

Накануне Байден официально разрешил передачу Украине противопехотных мин. По словам министра обороны США Ллойда Остина, это должно помочь Киеву остановить пехотные штурмы РФ. Аналитики Defense Express также отметили, что противопехотные мины позволят остановить "мясные штурмы". В то же время эксперты подчеркнули, что скорее всего, речь идет о системе дистанционного минирования ADAM.

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Военный эксперт Денис Попович, комментируя этот вопрос, напомнил, что одной из причин сложного контрнаступления Сил обороны в 2023 году стало именно качественное минирование РФ.

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