Военно-политический обозреватель Александр Коваленко подметил, что по состоянию на 14 июля оккупанты потери 48 единиц РСЗО.

Армия РФ вынуждена стягивать свои реактивные системы залпового огня (РСЗО) ближе к линии боестолкновения, чтобы восполнить значительные потери артиллерии за май и июнь.

По итогу, из-за таких вынужденных действий враг по состоянию на 14 июля лишился 48 единиц РСЗО и это еще не конец месяца, подметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"После успешного выноса артиллерии РОВ за май и июнь, они вынуждены ближе к ЛБ тянуть РСЗО, для компенсации потерь", - указал он.

Также Коваленко отметил, что армия РФ старается отказываться от применения боевой авиации на линии столкновения, так как у врага наконец-то появилось понимание, что одна "сбитая птичка" обойдется ему минимум в 16 млн долларов: "С другой стороны, июль не станет изгоем и очевидный рекорд уже очевиден", - считает военно-политический обозреватель.

Оккупанты пытаются давить на ВСУ при помощи артиллерии

Отметим, сегодня Генштаб ВСУ уточнил оперативную ситуацию на фронте и указал, что враг пытается давить на армию Украины при помощи артиллерии. Однако наши защитники стойко держат оборону.

В частности, за эти сутки произошло около 30 боевых столкновений на пяти основных участках фронта. Активные бои идут на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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