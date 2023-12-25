Они размещены в населенных пунктах возле Мариуполя, Донецка и Чистякового.

Российское командование перебросило во временно оккупированные районы Донецкой области три новосформированных полка в составе 116-й отдельной бригады Росгвардии. Таким образом враг создал отдельную военную оккупационную силу и устанавливает постоянный контроль над захваченными территориями Украины.

Об этом сообщают в своем отчете американские аналитики из Института изучения войны, ссылаясь на украинского военного обозревателя Константина Машовца. Он подтвердил размещение 116-й бригады специального назначения в городе Чистяково, что в 70 км восточнее Донецка.

Известно, что новосформированные соединения бригады размещены:

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900-й полк специального назначения размещен в селе Мелекино (22 км юго-западнее Мариуполя);

901-й полк специального назначения дислоцировали в городе Снежное (80 км к востоку от Донецка);

902-й полк специального назначения размещен в семи километрах к северу от города Чистяково.

По словам Машовца, бригада будет выполнять "стабилизационные функции" на оккупированной территории Украины на "постоянной основе".

Новую бригаду начали формировать еще в сентябре этого года. Уже в октябре эксперты ISW заметили, что эти военные получили российский танк Т-80БВ, который бойцы группы "Вагнера" использовали во время вооруженного восстания в июне 2023 года. По мнению аналитиков, короткие сроки и места дислокации новых полков Росгвардии свидетельствуют, что Кремль активно пытается использовать эти силы для усиления контроля РФ над оккупированными тылами.

Машовец также рассказывал, что Росгвардия, вероятно, перебросила из России на временно оккупированную Украину до 6 тыс. военнослужащих в рамках развертывания 116-й бригады специального назначения. Сейчас личный состав Росгвардии на оккупированных территориях Украины насчитывает до 34,3 тыс. военных.

Хотя ISW не может независимо проверить эту информацию, указанные факты подтверждают недавние попытки РФ легализовать доступ Росгвардии к вербовке добровольцев, разрешение Кремля на передачу тяжелой военной техники Росгвардии и базирование 116-й бригады специального назначения в оккупированной Донецкой области.

"Россия пытается расширить силы Росгвардии для создания отдельной военной оккупационной силы. Вероятно, Москва пытается привлечь и развернуть военные оккупационные силы для дальнейшего препятствования контрнаступательным усилиям Украины, установления постоянного контроля над оккупированными территориями и подавления партизанской активности, не закрепляя передовые войска на неопределенном сроке оккупации", - указывается в отчете ISW.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты несут большие потери в атаках на позиции Сил обороны в районе Бахмута Донецкой области. Вооруженные силы вышли на свою вторую линию обороны, которая была подготовлена ранее.

За неделю, с 18 по 24 декабря, уничтожено более 7 тыс. российских захватчиков и 927 единиц вражеской техники.

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