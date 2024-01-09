Оккупанты продолжают наносить удары по украинским промышленным объектам.

Поставка систем противовоздушной обороны и ракет к ним от западных союзников имеют решающее значение для обороны Украины, поскольку оккупационные войска пытаются адаптироваться к нынешним возможностям украинского воздушного щита.

Как пишет ISW, российские и украинские войска в настоящее время участвуют в тактических и технологических гонках для планирования наступления и обороны, в которых обе стороны постоянно экспериментируют и адаптируют свои дальние удары и модернизируют ПВО.

Отмечается, что западные системы ПВО и поставки зенитно-ракетных комплексов Украине в краткосрочной и среднесрочной перспективе имеют важное значение для защиты растущей оборонной промышленности Украины. Это связано с тем, что враг продолжает наносить удары по украинским промышленным объектам.

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Украинская ПВО

Как ранее сообщал УНИАН, Россия, предположительно, активизирует закупки баллистических ракет из-за рубежа. Оккупанты регулярно используют баллистические ракеты малой дальности для нанесения ударов по украинским городам, поскольку эти боеприпасы лучше обходят ПВО.

По словам аналитиков, в настоящее время существует вполне реальная опасность того, что Украина может исчерпать свои существующие запасы боеприпасов для ПВО в ближайшие недели. Связано это с тем, что дальнейшая военная помощь США и ЕС Украине сейчас находится под вопросом из-за "политических препятствий".

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