Сбито 25 из 63 запущенных "Кинжалов".

Россия с начала полномасштабной войны выпустила по Украине 63 аэробалистические ракеты "Кинжал". Украина сбила 25 таких ракет. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Сейчас имеем 63 запущенных "Кинжала" с начала полномасштабного вторжения. Это информация официальная. 25 - уничтожено, начиная с 4 мая. Именно тогда мы с весны прошлого года получили Patriоt и получили возможность уничтожать аэробалистические ракеты", - заявил спикер.

Также Игнат прокомментировал видео, снятое во время массированной ракетной атаки на Киев, на котором одна из ракет врага упала в Днепр.

Видео дня

Он отметил, что пока не подтверждено, что это был "Кинжал".

"Это могло упасть что угодно. Поэтому можно будет сказать, что это за тип, когда его увидишь", - добавил он.

Российские "Кинжалы" - что известно

2 января российская армия атаковала Украину "Кинжалами" и другими ракетами - всего было запущено более 60 ракет разных типов. Тогда украинская ПВО установила рекорд, сбив 10 из 10 запущенных "Кинжалов".

Как отмечают эксперты, российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" оказалась значительно менее грозным оружием, чем об этом рассказывала российская пропаганда. В частности, эксперты говорят, что, хотя "Кинжал" может двигаться со скоростью 5 махов или быстрее во время наиболее эффективной фазы полета на большой высоте – сразу после запуска – он значительно замедляется при понижении и приближении к цели. По мере того, как он становится все ниже и медленнее, его легко поймать батареям Patriot.

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