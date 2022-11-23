Советник председателя ОП подчеркнул, что мир должен помнить, что начал эту войну.

Российская Федерация перешла к новой тактике относительно войны в Украине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выделил три основных пункта.

Как отметил Подоляк в своем Twitter, в действующую тактику РФ входят:

теракты в Беларуси, чтобы втянуть ее в сухопутную войну;

теракты в Белгороде, чтобы повысить лояльность россиян к войне;

информкампания относительно пленных, чтобы дискредитировать Украину.

"Помним, что это именно Рф начала войну, разрушает города и убивает людей", - добавил Подоляк.

Война-2022: как РФ принуждает Украину к переговорам

По состоянию на 23 ноября самые активные боевые действия ведутся в Херсонской области, а также на Донбассе. После потери Херсона россияне начали активнее говорить о переговорах. 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил об условия переговоров с Россией. По его словам, это восстановление территориаьной целостности Украины, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, причиненных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии безопасности.

По мнению советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, спасти Россию в исторической перспективе может только внутренняя трансформация и полный вывод войск из Украины.

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время общения с украинскими СМИ заявил, что россияне сохранят свое государство если "избавятся от тех политиков и той политики агрессии, которые у них сегодня есть".

Президент подчеркнул, что россияне не сохранят РФ" в том составе и влиянии", которое есть сейчас, потому что Украина не планирует проигрывать.

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