За прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по скоплениям живой силы противника, поразили одну артсистему и три пункта управления российских оккупантов.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 53 авиационных удара (задействовал, в частности, 74 КАБа), совершил 4890 обстрелов, 97 из них - из реактивных систем залпового огня.

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"Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Кругляковка, Лозовая Харьковской области; Григорьевка, Курдюмовка, Торецк, Часов Яр, Трудовое, Александрополь, Воздвиженка, Новогродовка, Гродовка, Екатериновка, Богоявленка, Временка Донецкой области и Лобково и Новоданиловка на Запорожье. На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло 11 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск. На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки возросло до шести. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле пяти различных населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг в сторону Петропавловки - провел две атаки", - говорится в сообщении.

В Генштабе проинформировали, что на Лиманском направлении наши войска отбили восемь штурмов оккупантов, на Северском направлении Силами обороны отражено восемь атак вблизи Спирного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки. Возле последней враг провел пять из указанных выше атак.

Кроме того, на Краматорском направлении украинские воины остановили 15 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, где произошло более половины из всех боев, а также Ивановского, Ступочек, Белой горы, Клищеевки и Андреевки. На Торецком направлении враг совершил 18 атак. Усилия сосредоточивал в районах населенных пунктов Нью-Йорк и Торецк - провел здесь почти 80 процентов от всех боестолкновений. Враг штурмовал вблизи Железного и Северного. Активно бомбил город Торецк и его окрестности - нанес 14 авиаударов.

"На Покровском направлении наши защитники отбили 30 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Желанного и Новоалександровки - там состоялась почти половина от общего количества боев. На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Константиновки, Парасковиевки и Карловки. В общем враг 11 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Временском направлении оккупанты совершили шесть штурмов наших позиций. Три из них произошло неподалеку Водяного. На Ореховском направлении состоялось три боевых столкновения неподалеку Малой Токмачки. Еще две атаки враг провел в районе Роботино и в направлении Новоданиловки. На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение во время двух боестолкновений", - отметили в Генштабе.

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Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника среди личного состава с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро ориентировочно составили 584 тысячи 90 человек. За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1 тыс. 180 российских оккупантов. Также поражено немало техники противника, в том числе шесть танков, 69 артиллерийских систем, 24 БпЛА.

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