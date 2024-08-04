С начала суток произошло 103 боевых столкновения.

Войска РФ наиболее активно наступают на Покровском направлении, сохраняя активность на Краматорском и Торецком.

Как сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, с начала суток на фронте произошло 103 боевых столкновения с российскими оккупационными войсками. Они нанесли 42 авиаудара, задействовали 515 дронов-камикадзе и совершили 3400 обстрелов по позициям войск и населенным пунктам Украины.

На Харьковском направлении россияне 10 раз безуспешно атаковали оборонительные позиции неподалеку Глыбокого, Липцев, Тихого и Волчанска, где до сих пор продолжается одно боестолкновение. За сегодня агрессор потерял 104 человека убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины, шесть артсистем, 10 автомобилей и пять единиц спецтехники.

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На Купянском направлении оккупанты провели шесть наступательных действий возле Петропавловки, Кругляковки, Берестового и Стельмаховки. Четыре атаки удалось остановить, еще две - продолжаются. На Лиманском россияне семь раз штурмовали позиции вблизи Невского, Тернов и Макеевки. Украинские бойцы отбили все атаки.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли жестко остановили семь атак в районах Спорного, Переездного, Выемки и Верхнекаменского, нанеся оккупантам потери. На Краматорском оккупанты провели 15 наступательных действий вблизи Часового Яра, Ивановского и Андреевки. Силы обороны отбили 11 атак, еще четыре - продолжаются в районе Часового Яра.

На Торецком направлении россияне тоже 15 раз атаковали украинские войска возле Железного, Торецка, Нью-Йорка и Северного. 12 боестолкновений завершены, еще три - продолжаются.

На Покровском направлении шли 24 боя недалеко от населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Желанное, Свиридоновка, Яснобродовка и Карловка. Силы обороны отбили 19 атак, пять - еще продолжаются. Оккупанты концентрируют свои усилия в направлении Желанного.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 246 оккупантов, 89 из них - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили гаубицу Д-30, два БТРа, семь автомобилей, МТ-ЛБ и три единицы спецтехники. Кроме этого, повреждены танк, четыре артсистемы, шесть единиц автотранспорта и один бронетранспортер.

На Кураховском направлении оккупанты восемь раз безуспешно атаковали позиции вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки. На Времовском - наступали в сторону Константиновки, Водяного и Раздольного. Продолжается бой.

На Ореховском направлении состоялось четыре боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Новоданиловки, россияне успеха не имели. На Приднепровском также произошло два безуспешных штурма. На других направлениях ситуация особых изменений не претерпела.

Ситуация на фронте

Ранее в 59-й мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка сообщили, что российские оккупационные войска сейчас стягивают все свои резервы на Покровское направление.

Аналитики DeepState пишут, что на этом направлении захватчики "будто сорвались с цепи". По их данным, россияне штурмуют севернее Желанного.

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