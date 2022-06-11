Донбасс может стать последним платдармом российских оккупантов, считает Смирнов.

Российская армия не сможет захватить украинские города-миллионники, в частности Николаев и Запорожье. Единственный возможный вариант - взять под контроль Луганскую и Донецкую области. На некоторых позициях оккупанты уже готовятся к обороне.

Об этом советник главы МВД Ростислав Смирнов заявил в интервью 24 канала.

"У них уже нет ни личного состава, ни вооружения, чтобы захватывать города-миллионники. Они не смогут уже захватить ни Запорожье, ни Николаев", – заявил Смирнов.

Советник главы МВД также сообщил, что на некоторых направлениях оккупанты обустраивают фортификации для позиционной и оборонительной войны.

"Но проблема в другом – обороняться мы можем отстоять свои позиции можем, но нет достаточно тяжелого вооружения, чтобы идти в контрнаступление", – отметил Смирнов.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что современная военная техника от партнеров способна кардинально изменить ход войны. Активные контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины по вытеснению захватчиков могут состояться в августе.

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