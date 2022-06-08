Современное вооружение способно изменить ход войны, ведь оно в несколько раз мощнее российских аналогов.

Современная военная техника от партнеров способна кардинально изменить ход войны. Активные контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины по вытеснению захватчиков могут произойти в августе.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZREVATEL.

По его словам, западное оружие в несколько раз эффективнее российских и советских аналогов. Ее мощность необходимо оценивать на конкретных примерах.

"В качестве иллюстрации приведу две цифры. Первая – для реализации программы контрбатарейной борьбы, чтобы поразить цель, украинской гаубицы калибра 152 мм необходимо использовать около 40 снарядов. Для современных пушек, которые мы получаем в рамках военно-технической помощи от наших западных партнеров, той же гаубицы М777, французских CAESAR или чешских "Дан", достаточно 4-5 снарядов. То есть расход снарядов практически в 10 раз меньше", - замечает эксперт.

Относительно сроков завершения войны и активного контрнаступательного движения украинских защитников Селезнев опирается на мнение двух авторитетных для него военных.

"Если мы говорим о сроках, то здесь я апеллирую к позиции двух должностных лиц, которые для меня являются авторитетами. С одной стороны, это генерал Буданов, руководитель Главного управления разведки. Он говорит, что активные действия украинской армии, связанные с проведением контрнаступательных действий по вытеснению российской оккупационной армии с территории нашей земли, это август. С другой стороны, заявление бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе генерала Бена Ходжеса. Он говорит о том, что если системные, в товарных объемах поставках военно-технической помощи от наших западных партнеров будут идти, то на август ситуация на фронте кардинально изменится, и украинская армия сможет выйти на границы, по меньшей мере, образца 23 февраля этого года", - подчеркнул Селезнев.

Ранее Селезнев заявлял, что официальные данные Генштаба ВСУ о потерях российских оккупантов в Украине стоит умножить на три, чтобы понимать реальную картину. Фонд компенсации потерь в РФ есть, но в Украину отправляют древний хлам и неподготовленные кадры.

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