Враг атаковал промышленную инфраструктуру в городе.

Российская армия сегодня обстреляла Запорожье - известно об одном погибшем, большое количество людей пострадали. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Обновлено в 17:00. По данным руководителя администрации, тридцать пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье доставлены в больницы областного центра.

На месте удара работают семь медицинских бригад, полицейские и чрезвычайники.

Обновлено в 16:41. Около 15:17 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения управляемых авиационных бомб и баллистических ракет. Впоследствии сообщалось о взрывах.

Позже Федоров сообщил, что враг атаковал промышленную инфраструктуру в Запорожье.

По его данным, в результате атаки один человек погиб, еще трое - ранены.

Позже он заявил, что количество пострадавших увеличилось до шести.

Ликвидация вражеского штаба в Запорожской области

В конце декабря 2024 года стало известно, что на временно оккупированной части Запорожской области украинские разведчики вместе с ОСУВ "Таврия" уничтожили вражеский штаб.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по нему был нанесен ракетный удар. В результате, штаб российских окупантов уничтожен, шесть захватчиков ликвидированы, еще трое получили тяжелые ранения.

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