По словам эксперта, такие ракеты способно поражать цели на расстоянии до 200 километров.

Военный эксперт Олег Жданов раскрыл особенности российской ракеты С-300, переделанной в класс "земля-земля";

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По его словам, такие ракеты способно поражать цели на расстоянии до 200 километров:

"И это очень сильно зависит от возможности РЛС (радиолокационной станции). Если РЛС подсвечивает цель… Чем дальше подсвечивает, тем дальше летит. Если цель нельзя подсветить, то тогда она летит по координатам, используя систему GPS. При этом ее точность довольно низкая, она может отклониться на несколько сотен метров".

Жданов добавил, что на сегодняшний день нет официальных тактико-технических характеристик переделанной ракеты С-300:

"Видимо, они просто добились какого-то успеха в плане того, что ракета может "видеть" или просто лететь по координатам и упасть где-то в районе цели. И им тогда этого было достаточно".

Как отметил эксперт, у России большой запас таких ракет. Больше всего от них сегодня страдает Николаев.

Ранее Олег Жданов рассказал рассказал, насколько сложно сбивать российские ракеты С-300.

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