В РФ активно разворачивается кампания под лозунгом "от каждого субъекта федерации по батальону", но местные туда не рвутся.

В России на войну с Украиной пытаются набрать наемников из числа граждан стран Центральной Азии, заключенных и представителей отдаленных регионов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В сообщении сказано, что в России активно разворачивается кампания под лозунгом "от каждого субъекта федерации по батальону" - Кремль обязал каждый из 85 российских регионов, включая оккупированный Крым и Севастополь, сформировать и финансово простимулировать по одному новому батальону "добровольцев" для участия в войне против Украины. "Правда, не все регионы готовы создавать такие батальоны за счет местного населения. В частности, власти Москвы формируют так называемый "мэровский полк", в который в основном набираются люди из других регионов и даже граждан стран Центральной Азии (Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан). Для их поощрения предлагается высокая зарплата и возможность получить гражданство РФ", - отмечает украинская разведка.

Согласно сообщению, чтобы избежать нежелательного объявления мобилизации, набор военнослужащих осуществляется через частные военные компании, Росгвардию и "ЛДНР".

"Фиксируются случаи принуждения к подписанию "контрактов" в отношении местного населения на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Получен полный карт-бланш от властей РФ на отбор боевиков в колониях", - отмечает разведка.

Также в сообщении сказано, что начата работа с бывшими выпускниками Челябинского танкового училища в запасе в возрасте до 50 лет - их призывают идти добровольцами в танковый батальон, который формируется ориентировочно в Перми. "Там организуется сборный пункт и прибывают танки Т-72, которые срочно снимают с долговременного хранения", - отмечают в ГУР.

Как сообщал УНИАН, ранее разведка заявила, что спецслужбы РФ активизировали деятельность в странах Восточной Европы для определения схем поставок оружия Украине.

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