На это намекают сообщения, которые были опубликованы в пророссийских Telegram-каналах.

Российские оккупанты могут планировать обстрел железнодорожной инфраструктуры в западных областях Украины. На это намекают сообщения в Telegram-каналах, которые поддерживают действия врага.

Соответствующей информацией поделился Центр противодействия дезинформации при СНБО в своем Telegram-канале.

"В нескольких пророссийских Telegram-каналах, осуществляющих медиасопровождение войны РФ против Украины, появилась информация о получении россиянами "полного и точного списка координат железнодорожных мостов Западной Украины". В то же время отмечается, что "мостоповалу быть", — сообщили эксперты.

Аналитики Центра противодействия дезинформации подчеркнули важную деталь: сведения касательно местоположения объектов железнодорожной инфраструктуры, в том числе виадуков и мостов, никогда не были государственной тайной. Они есть в свободной доступе.

Эксперты предполагают, что такие информационное "вбросы" могут быть частью психологической операции. Ее цель – посеять панику среди жителей западных регионов. Однако в свете угроз РФ ударить по колоннам НАТО, которые поставляют вооружение Украине, нельзя полностью исключать обстрелов железнодорожной инфраструктуры.

Напомним, Россия отправила дипломатическую ноту всем, кто помогает нашему государству оружием. В документе РФ обвинила союзников Украины в нарушении "жестких принципов" переброски вооружений в зоны конфликта и в игнорировании "угрозы попадания высокоточного оружия в руки радикальных националистов, экстремистов и бандитских формирований в Украине".

Агрессор также пригрозил непредсказуемыми последствиями, если поставки не прекратятся. США уже отреагировали на ноту и заявили, что продолжат поддерживать Украину.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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