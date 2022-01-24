Александр Павлюк считает, что Украина победит в случае начала войны и вернет себе все территории, которые РФ отняла у нашей страны восемь лет назад.

Командующий Операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк пообщался с журналистами на военной базе в Попасной, неподалеку от линии фронта. Он высказался о вероятном вторжении РФ в Украину и даже предположил, когда это может случиться.

Россия может напасть на Украину в конце февраля, эту информацию Павлюк подтвердил в интервью The Times.

На фоне слухов о том, что Россия планирует военное вторжение в Украину, в СМИ уже появлялось немало дат вероятной атаки. Одна из таких дат - 20 февраля. Согласно одному из сценариев новой волны российской агрессии, Путин может напасть на нашу страну именно в этот день.

20 февраля в Пекине закончатся Олимпийские игры, а РФ и Беларусь завершат свои учения на границе с нашей страной. Путин мог выбрать эту дату как раз из-за Олимпиады, дабы не портить отношения с Китаем.

Комментируя эту информацию, Павлюк отметил, что она вызывает опасения.

"Это дата, которая нас беспокоит", — признал командующий ООС.

По словам Павлюка, украинские военные готовятся к вероятному вторжению, но в случае войны им будут готовы помочь и простые жители нашей страны.

"Мы создали так называемые отряды территориальной обороны, а значит, будет более 100 тысяч добровольцев, готовых взяться за оружие. Даже сейчас оружие раздают людям, готовым воевать", - указал Павлюк.

Читайте такжеСтраны Балтии предоставят Украине ракетные комплексы Javelin и StingerПо словам командующего ООС, Украина победит в случае начала войны и вернет себе все территории, которые РФ отняла у нашей страны восемь лет назад.

"Русские рассматривают разные варианты, но только Донецк и Луганск на Востоке их не устроят. Они хотят ранить всю страну и через эту рану манипулировать Украиной, как хотят", - указал Павлюк и заявил, что у нашей страны все равно есть силы и желание для победы.

Ранее командующий ООС уже заявил, что у нас есть около 500 тысяч человек, которые готовы "растерзать" оккупантов голыми руками.

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