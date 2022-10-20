Врага со значительными потерями отброшен на прежние позиции.

Ситуация вокруг Бахмута остается крайне напряженной.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Вокруг Бахмута ситуация остается крайне напряженной. Враг пройти позиции не может. Где-то у него были определенные продвижения, но он на предыдущие позиции был отброшен по состоянию на сегодня. Многочисленные потери врага фиксируются фактически ежедневно", - отметил он.

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Кириленко добавил, что вдоль всей линии фронта в Донецкой области продолжаются обстрелы.

Глава ОВА также рассказал, что сейчас водоснабжение на временно оккупированной Россией территории Донетчины фактически отсутствует, а на подконтрольной украинской власти также есть проблемы с водообеспечением.

"Водозабор осуществляется из резервных источников, которые сейчас фактически исчерпаны. Но те меры, которые приняты, предоставят возможность нам в течение 3 месяцев решить этот вопрос. Это вообще другой подход - мы работаем над ним не один месяц", - сказал он.

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ВСУ в конце августа пошли в контрнаступление. Уже освобождена почти вся Харьковская область и ряд населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

15 октября президент Владимир Зеленский рассказал, что очень тяжелая ситуация сохраняется на Донбассе. Тяжелее всего украинским воинам на Бахмутском направлении. Глава государства подчеркнул, что защитники Украины держат позиции.

Защитники Украины дают противнику достойный отпор. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 17 октября на нашей земле уже уничтожено 65 320 захватчиков и много вражеской техники и вооружения.

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