Оккупанты продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских расчетов и противотанковых ракетных комплексов.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжает наращивать готовность к применению оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Так, с начала сентября оккупанты начали ротацию передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

"Для повышения боевых возможностей подразделений, предназначенных для ротации, противником проведены мероприятия боевого слаживания рот в сложившихся батальонных тактических группах, тактико-специальные учения по корректировке огня артиллерии с использованием беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУгроза остается высокой: Зеленский призвал причерноморские государства усилить взаимодействие ВМСКроме того, оккупанты продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских расчетов и расчетов противотанковых ракетных комплексов для нанесения потерь личному составу Объединенных сил, уничтожения элементов видеонаблюдения, разрушение фортификационного оборудования и провоцирования ответного огня.

Как ранее сообщал УНИАН, деокупация подконтрольных боевикам Донецка и Луганска военным путем пока не рассматривается, поскольку ее следствием станет разрушение этих городов.

Автор: Леся Лещенко