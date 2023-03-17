Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил данные о общих боевых потерях российских захватчиков, начиная с 24 февраля 2022 года.
Как говорится в сводке, потери РФ среди личного состава достигли 163 320. из них 760 захватчиков ликвидировано за последние сутки.
Кроме этого, потери России в Украине включают:
- танков ‒ 3506 (+2);
- боевых бронированных машин ‒ 6823 (+13);
- артиллерийских систем – 2552 (+13);
- РСЗО – 504 (+1);
- средств ПВО – 265 (+0);
- самолетов – 305 (+0);
- вертолетов – 290 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2145 (+0),
- крылатых ракет ‒ 907 (+0),
- кораблей и катеров ‒ 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 5401 (+7);
- специальной техники – 258 (+1).
Потери РФ в Украине - что стоит знать
Как сообщал Генштаб, за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять пунктов управления, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, две радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.
Временный исполняющий обязанности начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов рассказывал, что результата с уничтожением вражеских сил на 80% украинские воины достигают, поскольку применяют "сетку смерти" из всех средств ракетно-артиллерийского поражения.