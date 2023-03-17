За сутки в металлолом превратились около 40 единиц вражеской техники.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил данные о общих боевых потерях российских захватчиков, начиная с 24 февраля 2022 года.

Как говорится в сводке, потери РФ среди личного состава достигли 163 320. из них 760 захватчиков ликвидировано за последние сутки.

Кроме этого, потери России в Украине включают:

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танков ‒ 3506 (+2);

боевых бронированных машин ‒ 6823 (+13);

артиллерийских систем – 2552 (+13);

РСЗО – 504 (+1);

средств ПВО – 265 (+0);

самолетов – 305 (+0);

вертолетов – 290 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2145 (+0),

крылатых ракет ‒ 907 (+0),

кораблей и катеров ‒ 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 5401 (+7);

специальной техники – 258 (+1).

Потери РФ в Украине - что стоит знать

Как сообщал Генштаб, за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять пунктов управления, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, две радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Временный исполняющий обязанности начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов рассказывал, что результата с уничтожением вражеских сил на 80% украинские воины достигают, поскольку применяют "сетку смерти" из всех средств ракетно-артиллерийского поражения.

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