Суммарный залп "Калибров" может достигать 20 ракет.

В Черном море вражеская группировка уменьшилась до 14 кораблей.

Как сообщает пресс-центр Командования ВМС ВСУ, по состоянию на 18 марта в Черном море на боевом дежурстве находится 14 вражеских кораблей. Среди них - четыре носителя крылатых ракет "Калибр" общий залп до 20 ракет.

В Азовском море находится 1 вражеский корабль, в Средиземном - до 7, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп которых до 20.

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Как сообщал УНИАН, 17 марта в Черном море враг держал на боевом дежурстве 19 кораблей, из которых четыре ракетоносителя.

Ракетная опасность и последние атаки

Вечером 17 и в ночь на 18 марта российские оккупанты атаковали территорию Украины дронами с восточного побережья Азовского моря и из Брянской области. По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в целом было запущено 16 беспилотников, 11 из них удалось ликвидировать.

Два вражеских дрона попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области, есть "сильные разрушения". Львовскую область атаковали, по предварительной информации, шестью дронами. Из них сбили силы ПВО ЧВК "Запад", еще три попали в нежилые помещения в Яворовском районе.

В то же время спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что россияне вывели в Черное море 20 ракет "Калибр".

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