После шторма на морском побережье может повыситься минная опасность.

В Черном море количество вражеских ракетоносителей уменьшилось до четырех. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Продолжая маневры и поисковую операцию в Черном море, враг держит на боевом дежурстве 19 кораблей. Количество ракетоносителей уменьшено до четырех. Как и раньше, подводных - два. Суммарный залп "Калибрами" может достигать 24 ракет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, угроза ракетной атаки остается достаточно высокой.

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Также сообщается, что после мощного шторма на морском побережье может повыситься минная опасность.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в Черном море было пять ракетоносителей, два из которых подводные.

Какие ракеты Украина не может сбивать - данные Воздушных сил ВСУ

Сейчас эффективность украинской системы ПВО составляет 75%, но некоторые типы ракет Украина до сих пор не может сбивать.

В частности, по данным представителя Воздушных сил ВСУ, полковника Юрия Игната, речь идет об "Искандер-М", "Точка-У" и "Смерч". Также украинские силы ПВО не могут сбить ракеты Х-22, Р-800 "Оникс" и Х-47 "Кинжал".

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