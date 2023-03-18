Российский ракетоноситель поднялся в небо с беларуского аэродрома "Мачулищи".

В субботу, 18 марта, после 09:00 на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Она связана со взлетом на территории Беларуси российского самолета-ракетоносителя МиГ-31К, способного нести на себе ракеты "Кинжал", свидетельствуют данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

"09:00. Аэродром "Мачулищи". Взлет МиГ-31К ВКС РФ", – говорится в сообщении.

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По состоянию на 09:13 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

Последние атаки РФ - что надо знать

Вечером 17 марта российские оккупанты атаковали территорию Украины дронами с восточного побережья Азовского моря и из Брянской области. По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в целом было запущено 16 беспилотников, 11 из них удалось ликвидировать.

Два вражеских дрона попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области, есть "сильные разрушения".

Львовскую область атаковали, по предварительной информации, шестью дронами. Из них три сбили силы ПВО ЧВК "Запад", еще три попали в нежилые помещения в Яворовском районе.

Кроме этого, возможен ракетный удар по Украине. Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что россияне вывели в Черное море 20 ракет "Калибр". На вероятность ракетной атаки указывает и применение врагом "Шахедов" - РФ использует их для обнаружения наших систем ПВО.

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