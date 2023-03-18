К счастью, пострадавших нет, но здания разрушены.

18 марта около 1 часа ночи Львовскую область атаковали дроны-камикадзе типа Shahed-136. По предварительной информации, их было шесть.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, три сбили силы ПВО ЧВК "Запад", спасая много жизней и человеческого имущества. Это была трудная задача, ведь дроны летели низко.

"Еще три беспилотника попали в нежилые помещения в Яворовском районе. Помещения повреждены, но, к счастью, пострадавших нет. Спасибо всем, кто не проигнорировал опасность. Спасибо всем, кто понимает, что во время воздушной тревоги и до официальных сообщений нельзя публиковать точные координаты, где вы слышите звуки якобы взрывов, снимать и распространять фото и видео. Берегите себя и близких. Чем больше враг злится, тем ближе наша победа", - отметил Козицкий.

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Атака дронов 17-18 марта

Вечером 17 марта в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Связана она была с атакой дронами. Впоследствии стало известно, что военные из воздушного командования "Восток" уничтожили в небе над Днепропетровщиной три вражеские "Шахеды", однако два беспилотника попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске.

Кроме того, враг запустил в направлении Киева барражирующие боеприпасы "Шахед", однако силами ПВО все воздушные цели были уничтожены. Впоследствии стало известно о движении дронов в западном направлении.

Силами и средствами воздушных командований "Центр", "Восток" и "Запад" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены 11 ударных БпЛА из 16 запущенных.

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