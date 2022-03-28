Россия получит от Украины не один иск в суд по возмещению материального ущерба.

Российская Федерация после окончания войны будет платить Украине контрибуции и репарации в течение десятилетий.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил советник президента Украины Олег Устенко.

"Понятно, что арестованных средств, которые есть у России, может не хватить для полного нашего восстановления. Плюс будут дополнительные иски к Российской Федерации. Здесь вступают в силу контрибуции и репарации, которые по решению Международного суда Россией будут выплачиваться, но это будет происходить в течение длительного периода времени. Почему длительного периода времени? Потому что российская экономика вряд ли выйдет из этого кризиса, в котором она находится, в течение нескольких десятилетий. Здесь есть вопрос, каким образом это будет происходить. Но если вы вспомните послевоенную Германию, то после Второй мировой войны они также платили репарации и контрибуции в течение нескольких десятилетий", - сказал он.

Также он добавил, что Россия получит от Украины не один иск в суд по возмещению материального ущерба.

"Они должны полностью покрыть не только те убытки, которые есть с точки зрения материального ущерба. Есть дополнительные убытки, и мы ожидаем миллиардные иски к Российской Федерации со стороны и отдельных предпринимателей, которые будут сформированы в один большой пул, и от нашего населения", - сказал он.

Напомним, отечественные и зарубежные эксперты уже начали разработку плана восстановления Украины, который начнут реализовывать сразу после окончания войны.

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