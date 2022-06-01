Именно на этой машине Алексей Резников завоевал золотую медаль и стал чемпионом Украины по езде по бездорожью в 2013 году.

Министр обороны Алексей Резников передал украинским защитникам собственный багги.

Об этом сообщается на Facebook-странице МОУ.

"Автомобили типа багги - это высокопроходные машины, которые с легкостью преодолевают самые сложные участки маршрута со скоростью более 80 км/час. Такие машины пользуются спросом среди бойцов Вооруженных сил, в частности Сил спецопераций", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что именно на этой машине он завоевал золотую медаль и стал чемпионом Украины по езде по бездорожью в 2013 году.

В сообщении сказано, что перед тем, как передать авто воинам, Резников лично провел тест-драйв в тяжелых условиях.

Также к сообщению добавлен сюжет Военного телевидения Украины о том, как испытывали багги и о технических характеристиках авто.

Ранее 1 июня стало известно, что Германия планирует передать Украине современную систему ПВО.

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