Сработали минометчики и подразделение ударных БПЛА.

Воины-добровольцы легиона "Свобода России" уничтожили один из вражеских опорных пунктов в ходе прорыва границы РФ.

Как сообщает Telegram-канал легиона, бойцы заметили военный объект и нанесли огневое поражение. Атаку снял беспилотник с воздуха.

"Слаженная работа минометной батареи 1-го механизированного батальона и взвода ударных БПЛА "ГРОЗА" РУБпАК легиона по ротному опорному пункту противника", - пишут добровольцы.

Рейд российских добровольцев на территорию РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, 12 марта в Легионе "Свобода России", "Русском добровольческом корпусе" и "Сибирском батальоне" объявили о начале операции на российской территории.

Россиян призвали игнорировать выборы, а также эвакуироваться из зоны боевых действий. Позже начали появляться видео с пленными российскими солдатами. Согласно данным в сети, бои продолжаются до сих пор.

Вчера днем бойцы Сибирского батальона и Чеченской республики Ичкерия заявили о взятии под контроль поселка Горьковский в Грайворонском районе Белгородской области.

Затем бойцы Сибирского батальона и Российского добровольческого корпуса подняли флаги в селе Козинка Белгородской области.

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