По словам военного эксперта Петра Черника, РФ использует как минимум втрое больше людей для защиты границы, чем повстанцы в рамках рейда.

Рейд РДК, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона на территорию Белгородской и Курской областей хорошо влияет на ситуацию на поле боя, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Петр Черник.

"Это однозначно военная операция, вопрос только в том, какие ее масштабы. Чтобы был коэффициент успешности, должна вырасти численность этого контингента. Для нас хорошо, что там происходит. Потому что по большому счету, это можно назвать гражданской войной. Ведь одни граждане РФ с оружием в руках борются с другими гражданами РФ. Желаем им исключительно успеха и надеемся, что этот процесс будет масштабирован", - пояснил Черник.

Он также добавил, что в случае масштабирования, Россия вряд ли будет массово перебрасывать на это направление вооруженные силы. По словам Черника, РФ может поставить на защиту собственной территории бойцов Нацгвардии.

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"Это должно быть 1 к 3 - 1 к 5. Путин сам сказал, что зашло не менее 300 человек, следовательно РФ для полноценного сдерживания или отражения территорий надо не менее 900 человек. А это полноценная тактически-батальонная группа и это точно будет отвлекаться от потребностей фронта. Чем больше этот контингент будет, тем лучше для нас", - сказал Черник.

Рейд российских повстанцев на территорию РФ продолжается: что известно

Рейд российских повстанцев из РДК, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона начался накануне выборов президента РФ и продолжается до сих пор.

По словам одного из бойцов РДК, этот рейд имеет целью отвлечь российские силы от боев на территории Украины и сосредоточить их на защите границы РФ.

Накануне в ГУР заявили, что помогают РДК, "Свободе России" и Сибирскому батальону бороться с режимом Путина.

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