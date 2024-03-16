По словам разведчика, добровольческие подразделения РФ планируют продолжать операцию на территории приграничных с Украиной областей РФ.

По данным украинской разведки, бойцы российских добровольческих батальонов планируют продолжать свою операцию на территории приграничных с Украиной областей Российской Федерации. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"На сколько нам известно, они не собираются заканчивать в ближайшее время и будут делать все, на что им хватит сил. А как мы видим за последнее время, силы у них достаточные есть для того, чтобы, скажем так, как минимум достичь ограниченного успеха", - сказал Буданов.

По словам разведчика, рейд российских добровольцев на территории РФ - "внутригосударственный вопрос".

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"Нам могут больше нравиться одни, меньше нравиться другие. Но, что одни россияне, что другие. ... Их уже нельзя никак назвать группировками, это уже на самом деле становится силой. ... Я думаю, что к ним будут присоединяться многие силы, различных оппозиционных движений Российской Федерации, которые находятся как внутри их страны, так и те, которые временно находятся за рубежом, но хотят возвращаться обратно", - считает руководитель ГУР.

Рейд добровольцев в России - последние новости

Российский добровольческий корпус (РДК) взял в плен "пачку" военных. В качестве подтверждения бойцы РДК показали новых пленных из числа вооруженных сил РФ и пригласили "на встречу" губернатора Белгородской области.

Они также заявили, что "ограниченная военная операция в Белгородской и Курской областях России продолжается".

Также УНИАН сообщал, что Белгородскую и Курскую области атаковали всю ночь и утро 16 марта. Российские власти сообщили о двух погибших в результате одной из атак.

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