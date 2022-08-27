По словам эксперта, Путин такими действиями может очень многое потерять, настроив против себя всех участников НАТО и весь мир.

Президент РФ Владимир Путин скорее всего захочет контролировать ЗАЭС для нужд России и не решится спровоцировать на станции катастрофу.

Об этом заявил британский военный эксперт, полковник в отставке Глен Грант в эфире "Эспрессо".

"На мой взгляд, Путин не готов к такому шагу, поскольку мало что от этого выиграет. Он может очень многое потерять, настроив против себя всех участников НАТО и весь мир, то есть он сам перекроет себе кислород, которым дышит полной грудью за пределами России", - пояснил военный эксперт.

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По его мнению, сейчас надо молиться, чтобы ситуация не ухудшилась.

"Из того, что мы слышим о действиях военных и ядерных специалистов, которых Россия завезла на ЗАЭС, то понимаем, что они совершают обстрелы, однако сознательно наносят удары чуть дальше от главной электростанции. И этого вполне достаточно для шантажа, но не для причинения катастрофы. Я думаю, что сейчас надо молиться, чтобы ситуация не ухудшилась. И все же рано или поздно украинским войскам придется отвоевывать ЗАЭС, потому что вы не можете нормально жить, когда что-то столь важное для Украины остается в руках России", - подытожил Грант.

Как сообщал УНИАН, 25 августа в результате действий оккупантов впервые в истории произошло полное отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети.

Через некоторое время ЗАЭС восстановила соединение с украинской воздушной линией ВЛ-750 кВ "Днепровская". Все шесть блоков остались отключенными от сети после восстановления линии электропередач. В пятницу, 26 августа, удалось подключить два блока к украинской энергосети.

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