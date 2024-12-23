Некоторые из тех, кто перешел на сторону Украины, уже имеют награды.

Российский добровольческий корпус успешно реализовал эксперимент по натурализации бывших солдат захватнической армии Российской Федерации.

Об этом во время пресс-конференции рассказал командир РДК Денис Никитин (White Rex), передает корреспондент УНИАН. По его словам, теперь командиры украинских подразделений связываются с ним, когда российские пленные изъявляют желание перейти на сторону Украины.

Никитин обратился к присутствующим в зале с просьбой поднять руки тем, кто ранее воевал в армии России. Руки подняли восемь мужчин. Командир отметил, что некоторые бойцы уже даже успели получить награды от украинского Министерства обороны:

"Но в украинском обществе далеко не все довольны. Например, у нас есть бывшие бойцы ЧВК "Вагнер". Для многих на территории Украины - это просто красная тряпка для быка. Особенно после бахмутской мясорубки".

Участие РДК в войне

Напомним, что Российский добровольческий корпус еще в августе 2022 года сформировали из россиян, которые решили встать на защиту Украины против полномасштабного вторжения РФ.

Они провели ряд рейдов на территорию Российской Федерации. Самым масштабным был прорыв границы в марте этого года, когда они объявили о проведении ограниченной спецоперации с Легионом "Свобода России" и "Сибирским батальоном".

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