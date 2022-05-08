Ошибочные предположения при планировании и неудачи в устойчивом развитии продолжают подрывать прогресс России.

Россия вынужденно отправлять на поле боя старших полевых командиров. Они из-за возникших трудностей в управлении и неэффективности действий РФ, вероятно, возьмут на себя личное руководство операциями.

Об этом говорится в отчете британской разведки по состоянию на 8 мая.

Отмечается, что старшие полевые командиры редко делегируют оперативные полномочия своим подчиненным, которые, в свою очередь, не получают жизненно важного опыта руководства.

Однако неясно, привело ли присутствие этих военных на поле боя к уточнению или изменению оперативной концепции. Ошибочные предположения при планировании и неудачи в устойчивом развитии продолжают подрывать прогресс России.

Передовая дислокация командиров подвергла их значительному риску, что привело к непропорционально высоким потерям российских офицеров в войне. Это привело к тому, что силы медленно реагируют на неудачи и не могут изменить свой подход на поле боя.

Эти проблемы, вероятно, сохранятся, учитывая относительное отсутствие опыта оперативного командования у офицеров, назначенных вместо убитых.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7 мая ВСУ уничтожили уже 25 100 российских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: