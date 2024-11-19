Проблема для европейских лидеров заключается в том, что политика США резко изменится, как только Дональд Трамп вступит в должность.

Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по целям на территории России не смогло привлечь более широкую поддержку Киева со стороны союзников и это свидетельствует об ослаблении влияния уходящего президента.

Как пишет Bloomberg, после того, как стало известно о решении Байдена позволить атаки на РФ с помощью дальнобойных ракет, внимание переключилось на Германию, Францию и Великобританию, у которых тоже есть ракеты дальнего радиуса действия, о которых так просил Киев.

Канцлер Германии Олаф Шольц обычно действовал заодно с Байденом - даже несмотря на опасения по поводу ответных мер со стороны Кремля.

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"Однако в понедельник Шольц дал понять, что решения Байдена недостаточно, чтобы перевесить опасения относительно дальнейшей эскалации в этот раз. Над решением нависает избранный президент Дональд Трамп, который дал понять, что откажется от поддержки Зеленского и изменит расстановку сил в войне", - отмечает Bloomberg.

Французская и британская делегации в кулуарах саммита Группы 20 в Рио-де-Жанейро также были очень осторожны в своих позициях после решения Байдена. Советники премьер-министра Кейра Стармера отказались сообщить, какова их политика в отношении использования ракет Storm Shadow британского производства, хотя ранее он заявлял, что выступает за поставку некоторых из них Украине.

"Украинский чиновник сказал, что для Зеленского будет огромным разочарованием, если Стармер не выполнит решение Байдена", - отмечает издание.

Французские чиновники в Рио также отказались сообщить, будет ли позволено Киеву использовать поставленные Францией дальнобойные ракетыих против целей в России, и будут ли поставлены еще ракеты. Однако они одобрили решение США.

"Принимать такие решения необходимо, это хорошее решение", - заявил журналистам президент страны Эммануэль Макрон.

Как объясняет Bloomberg, проблема для европейских лидеров, пытающихся выверять свою поддержку Украине, заключается в том, что политика США резко изменится, как только Трамп вступит в должность в январе. В то время как многие республиканцы в Конгрессе пообещали продолжать поддерживать Украину, Трамп и его команда ясно дали понять, что хотят прекращения конфликта и намерены заставить обе стороны сесть за стол переговоров.

Проблема с этим планом заключается в том, что президент России Владимир Путин не проявил никакого интереса к компромиссам, чтобы остановить боевые действия.

Зеленский заявил союзникам, что способ заставить Путина начать переговоры - это дать украинским силам больше огневой мощи и снова поставить Россию в затруднительное положение.

"Но перспектива того, что Трамп обратится к Путину, уже меняет стимулы для других союзников Украины и вызывает борьбу за влияние в преддверии потенциальных мирных переговоров. Шольц призвал Путина принять участие в мирных переговорах во время телефонного разговора в пятницу. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган разработал план по замораживанию конфликта на нынешних линиях фронта. Макрон встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и пожал ему руку на встрече G-20 в понедельник", - пишет Bloomberg.

Дальнобойные удары по России

Напомним, на днях западные жураналисты сообщили, что Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция позволили Киеву атаковать территорию РФ ракетами ATACMS, Storm Shadow и SCALP.

На ежемесячной встрече министров иностранных дел ЕС глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что речь идет об ударах дальностью до 300 километров.

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